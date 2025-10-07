Трамп – тиктокерам: "Я спас TikTok, так что вы у меня в большом долгу"

Президент США Дональд Трамп решил быть своим среди молодежи и заявил, что поколение Z должно быть благодарно ему за "спасение TikTok". "Всем этим молодым людям из TikTok: я спас TikTok, так что вы у меня в большом долгу", заявил президент в своем первом с начала президентства TikTok-ролике, снятом из Овального кабинета и опубликованном в соцсети.

"И сейчас вы смотрите на меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо за этим столом, и вы тоже будете отлично работать", - добавил Трамп.

Во время своего первого президентства Трамп выдвинул идею о том, что американское подразделение TikTok должно быть продано китайской корпорацией инвестору-резиденту США. В период президентства Джо Байдена было подписано распоряжение об обязательной продаже. И вот две недели назад Трамп объявил о сделке, которая, впрочем, пока не заключена.

Американское подразделение TikTok будет контролироваться консорциумом миллиардеров, связанных с Трампом, включая Ларри Эллисона, Руперта Мердока и Майкла Делла.