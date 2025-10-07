Нобелевский комитет не может связаться с лауреатом этого года по медицине

Забавный казус произошел с нобелевским лауреатом этого года Фредом Рамсделлом – он до сих пор не знает, что стал победителем.

Лауреатов этого года в области медицины Нобелевский комитет огласил накануне. За исследования в области иммунологии премию разделили американцы Фред Рамсделл и Мэри Брунков, а также японец Шимон Сакагучи. После объявления комитету не удалось связаться с Рамсделлом.

Оказалось, что ученый решил устроить себе "цифровой детокс" и без связи с внешним миром отправился в пеший поход по диким лесам национальных парков штата Айдахо.

Джеффри Блюстоун, друг Рамсделла и соучредитель их общей научной лаборатории, сказал, что тоже не смог связаться с лауреатом, чтобы обрадовать его. "Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо", — рассказал Блустоун агентству AFP.

Также не сразу получилось связаться и с Брунков, но она все же в итоге взяла трубку и узнала важные новости.

В 2020 году Нобелевский комитет столкнулся с аналогичными трудностями при попытке связаться с лауреатами премии по экономике. Когда телефон Боба Уилсона зазвонил посреди ночи в Стэнфорде (США), он отключил его, и комитету пришлось звонить его жене. Жена растолкала Уилсона, и тому пришлось обрадовать коллегу-лауреата Пола Милгрома, который тоже спал и не желал слышать ни о каких Нобелевских комитетах.