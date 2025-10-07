Песков рассказал о планах Путина в его день рождения

Президент РФ Владимир Путин день своего рождения, 7 октября, проведет в рабочей обстановке.

У главы государства запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике – несколько телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что помимо рабочих дел у Путина наверняка есть в этот день и личные планы, ведь "день рождения есть день рождения".

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин обычно старается провести свой день рождения с родными. Также он в этот день общается с главами других государств.

"Чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил Песков.