В России предложили создать спецхранилище запрещенных книг

Эксперт предложил создать хранилище запрещенных книг, это бы упростило проведение экспертизы такой литературы, передает РИА Новости.

"Обычно при обнаружении экстремистской литературы ее уничтожают. Но уничтожение всех экземпляров затрудняет работу экспертов. Было бы хорошо либо сделать закрытое для посторонних спецхранилище, где были бы представлены экземпляры разных изданий такой литературы, либо оцифровывать их и выкладывать в спецбазу, к которым имели бы доступ эксперты. Это поможет правильно цитировать такие книги, ссылаться на них при проведении экспертизы подобной литералы. Иначе потом может случиться, что эти книги попросту не получится найти, или найти с нормальной нумерацией страниц, что затруднит экспертизу", - обозначил проблему заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

Ранее Госдума одобрила законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента, в том числе литературы.