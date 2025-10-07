07 Октября 2025
Происшествия Приволжский ФО В России Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

Обломки БПЛА упали на промпредприятие в Дзержинске

В районе промзоны Дзержинска силами ПВО уничтожено 30 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

По его словам, обломки уничтоженных дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Один из фрагментов упал на территорию промышленного предприятия, значимого ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.

ВСУ атакуют город второй день подряд. 6 октября над Дзержинском было сбито 20 БПЛА, пострадал мужчина. После атаки в социальных сетях появились сообщения о якобы ударах БПЛА по заводу им. Свердлова, в результате чего произошел выброс химических веществ в воздух. Однако эту информацию опровергли в правительстве Нижегородской области.

Теги: бпла, дзержинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

