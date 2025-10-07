07 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Котяков: Люди сами должны прикладывать усилия для улучшения своей жизни

Власти будут помогать гражданам, которые не могут о себе позаботиться сами в силу объективных обстоятельств. Все остальные должны самостоятельно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", один из которых в руках государства, а другой - самих граждан. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, именно такой подход является наиболее эффективным способом преодоления бедности. Государство помогает только нуждающимся по объективным причинам. Остальное - дело самих граждан. В качестве нуждающихся в помощи государства Котяков назвал матерей в декрете, многодетных родителей, инвалидов, длительно болящих, беременных и др. А вот если на поддержку претендует неработающий человек трудоспособного возраста, то у властей есть вопросы, "почему в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации".

Накануне он заявил, что уровень безработицы в России находится на минимальных отметках. Так, в августе уровень безработицы снизился до 2,1%, хотя это с учетом высокой доли сезонных работ в этот период. Но все равно у предприятий сохраняется высокая потребность в кадрах, а значит, у тех, кто задумывается о смене работы, есть возможность выбора.

Интересно, что накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к подобному и предложила, чтобы все неработающие без уважительной причины россияне платили за себя страховые взносы в ФОМС. При этом не смогла уточнить деталей, пообещав лишь, что "будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек".

