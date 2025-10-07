Министр труда России "внутренне не поддерживает" налог на тунеядство

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что "внутренне не поддерживает" налог на тунеядство.

"Налог [на тунеядство], наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал министр в интервью РБК.

Налог на тунеядство существует в Белоруссии. Неработающие граждане должны платить специальный ежегодный сбор в казну, также для них повышены тарифы на ЖКХ.

Накануне за "тунеядцев"-россиян собралась взяться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что неработающие россияне, у которых нет проблем со здоровьем, имеют возможность заработать за год 45 тыс. руб., чтобы уплатить за себя страховые взносы в ФОМС. Она не считает, что такое обязательство нарушит Конституцию РФ.