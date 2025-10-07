Под Верхней Пышмой пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

Сегодня утром под Верхней Пышмой произошло смертельное ДТП с участием частного пассажирского автобуса. Подробнее об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

По предварительным данным, на 0 км автодороги "Обход г. Верхней Пышмы" автобус "Ютонг" с пустым салоном следовал в сторону Екатеринбурга после выполненного рейса. В этот момент слева внезапно выбежал мужчина в темной одежде без световозвращающих элементов. 59-летний водитель не успел затормозить и избежать наезда.

Пешеход скончался на месте от полученных травм еще до приезда "скорой". Его личность устанавливается. Водитель, чей стаж за рулем 30 лет, прошел освидетельствован на состояние опьянения, которое подтвердило, что он трезв.

Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Движение транспорта на этом участке в сторону Екатеринбурга временно организовано в одну полосу.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части, переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись в безопасности, а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде.