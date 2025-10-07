В ЕС согласовали ограничения на поездки российских дипломатов

Страны ЕС согласовали ограничения на поездки российских дипломатов внутри блока, Венгрия сняла вето с этой инициативы, сообщает Financial Times.

По информации издания, теперь дипломаты РФ, работающие в столицах ЕС, должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны.

Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью 19-го пакета антироссийских санкций. Венгрия стала последней страной ЕС, отказавшейся от вето. Для принятия пакета требуется единогласная поддержка, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что ЕС не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что переговоры в ЕС по 19-му пакету санкций против России все еще продолжаются.