Бизнесмен Варданян вышел из автомобильного бизнеса в России

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из капитала ООО "Восход". Эта структура является основным акционером АО "Кама", занимающегося проектом электромобиля "Атом". Доля Варданяна в 25% в октябре перешла самому обществу.

По 37,5% в компании сохранили гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и ООО "Спектр", которым владеют Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина, пишет "Ъ".

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе". За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до восьми лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".