ВСУ второй день подряд атакуют Дзержинск

Минимум восемь взрывов прогремели минувшей ночью над Дзержинском Нижегородской области, сообщает Shot.

По предварительным данным, силы ПВО сработали по украинским дронам. Местные жители рассказали, что ночью в небе над городом видели вспышки от взрывов, сопровождавшиеся гулом моторов, пишет Telegram-канал.

ВСУ атакуют город второй день подряд. Накануне над Дзержинском было сбито 20 БПЛА, пострадал мужчина. После атаки в социальных сетях появились сообщения о якобы ударах БПЛА по заводу им. Свердлова, в результате чего произошел выброс химических веществ в воздух. Однако эту информацию опровергли в правительстве Нижегородской области.