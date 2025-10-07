В Нижнем Тагиле суд заставил родителей выплатить 300 тысяч за травму школьника

В Нижнем Тагиле родители подростка все же выплатят 300 тысяч рублей за травму, причиненную их сыном. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Напомним, все случилось в октябре прошлого года. После уроков 14-летний школьник подошел к 12-летнему ученику. Старший схватил младшего, поднял его и бросил через плечо на землю, после чего упал на него сверху. В результате пострадавший получил переломы локтевой и лучевой костей, а также костей правого предплечья нижней трети со смещением.

Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. В мае нынешнего года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с 14-летнего подростка и его законных представителей 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, отец виновника подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение. Он посчитал, что ответственность за случившееся должна нести школа. Однако облсуд отметил: несмотря на то, что инцидент произошел на территории школы, потерпевшие вправе требовать возмещения вреда с законных представителей подростка.

Как пояснили в инстанции, решение вступило в силу. Родители виновника обязаны выплатить компенсацию.