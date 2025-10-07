Матерился и размахивал руками: Бывший советник Олега Чемезова тоже оказался за решеткой

Бывший советник экс-вице-губернатора Олега Чемезова - 53-летний Денис Лякишев оказался под стражей. Однако, в этот раз речь идет не о национализации имущества бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева, а об обычном хулиганстве.

Решение об аресте было вынесено еще 30 сентября Ленинским районным судом. В материалах дела утверждается, что 29 сентября в 20.00 Лякишев, находясь у входа на станцию метро "Площадь 1905 года" громко матерился и размахивал руками, нарушая общественный порядок и игнорируя замечания.

В пресс-службе судов Свердловской области отметили, что Лякишева обвинили по ч. 1 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу" и назначили 10 суток ареста. 3 октября в Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на арест, однако решение содержать Лякишева под стражей оставили в силе.

Ранее адвокат Олега Чемезова Мария Кириллова обжаловала меру пресечения в виде ареста. Олег Чемезов был арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве. В тот же де в суде всплыло имя бывшего губернатора Евгения Куйвашева, досрочно сложившего свои полномочия. Подробнее о том, как проходил суд и о деталях дела мы писали ранее.