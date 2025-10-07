Монеточка* получила новый протокол

Певица Лиза Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) стала фигурантом административного протокола.

Она может быть оштрафована за то, что не подала отчёт о деятельности иностранного агента. Об этом говорят данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Девушка уехала из России после начала СВО. В январе 2023 г. Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон нацистский лозунг.

*признана иностранным агентом в РФ