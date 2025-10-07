Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга

07 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга

Силовики раскрыли некоторые подробности убийства 38-летнего жителя Екатеринбурга, тело которого обнаружили недалеко от Верхотурья. Одним из предполагаемых убийц оказался действующий полицейский.

Напомним, о пропаже мужчины стало известно 28 сентября. По словам его знакомых, с 27 на 28 сентября он поехал на своем красном Peugeot-107 к другу в Верхотурье. Там произошла ссора, после которой уралец уехал обратно в Екатеринбург и перестал выходить на связь.

Позже его тело нашли в 70 км в стороне Верхотурья. Сообщалось, что мужчину задушили, а по подозрению задержаны двое местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанным уже предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. В ведомстве официально подтвердили, что один из фигурантов является сотрудником территориального подразделения Госавтоинспекции.

По версии следствия, утром 28 сентября обвиняемые в ходе возникшего конфликта убили мужчину, после чего приняли меры к сокрытию преступления. В дальнейшем оба были установлены и задержаны. Суд заключил их под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в ночь на 29 сентября в дежурную часть ОВД Новой Ляли поступило сообщение от родственников пропавшего о том, что их близкий уехал на легковом автомобиле в Верхотурье и пропал. Вскоре сыщики уголовного розыска обнаружили машину и ее хозяина без признаков жизни в лесном массиве около деревни Новая Тура.

"Оперативникам удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых, одним их которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и вместе со вторым фигурантом они понесут наказание в установленном законом порядке", - заверил полковник Горелых.

Теги: машина, убийство, полиция, СК, Верхотурье, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.10.2025 15:25 Мск В Верхотурье арестовали подозреваемых в убийстве пропавшего екатеринбуржца

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети