Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга

Силовики раскрыли некоторые подробности убийства 38-летнего жителя Екатеринбурга, тело которого обнаружили недалеко от Верхотурья. Одним из предполагаемых убийц оказался действующий полицейский.

Напомним, о пропаже мужчины стало известно 28 сентября. По словам его знакомых, с 27 на 28 сентября он поехал на своем красном Peugeot-107 к другу в Верхотурье. Там произошла ссора, после которой уралец уехал обратно в Екатеринбург и перестал выходить на связь.

Позже его тело нашли в 70 км в стороне Верхотурья. Сообщалось, что мужчину задушили, а по подозрению задержаны двое местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанным уже предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. В ведомстве официально подтвердили, что один из фигурантов является сотрудником территориального подразделения Госавтоинспекции.

По версии следствия, утром 28 сентября обвиняемые в ходе возникшего конфликта убили мужчину, после чего приняли меры к сокрытию преступления. В дальнейшем оба были установлены и задержаны. Суд заключил их под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в ночь на 29 сентября в дежурную часть ОВД Новой Ляли поступило сообщение от родственников пропавшего о том, что их близкий уехал на легковом автомобиле в Верхотурье и пропал. Вскоре сыщики уголовного розыска обнаружили машину и ее хозяина без признаков жизни в лесном массиве около деревни Новая Тура.

"Оперативникам удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых, одним их которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и вместе со вторым фигурантом они понесут наказание в установленном законом порядке", - заверил полковник Горелых.