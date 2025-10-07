Над Россией сбиты 184 беспилотника
Над различными регионами России сбиты 184 беспилотника. Детали привели в Минобороны.
62 сбиты над Курской областью. Меньше всего – один – уничтожен над Вологодской областью.
О разрушениях не сообщается.
07:53 мск.Силовики раскрыли детали убийства пропавшего с машиной жителя Екатеринбурга
07:52 мск.В Соликамске установлен памятный знак к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей
07:48 мск.Над Россией сбиты 184 беспилотника
05:07 мск.В России произошла вспышка вируса Коксаки
04:19 мск.Выдачи ипотеки на "вторичку" резко подскочили
03:16 мск.Роспотребнадзор заявил, что маркировка товаров повысит безопасность продуктов питания
03:02 мск.Банки нарушают закон о запрете на спам-звонки
02:10 мск.Минэк предложил правила для проверки продавцов и товаров на маркетплейсах
02:00 мск.Котяков заявил, что безработица будет находиться на минимальных отметках
01:04 мск.Абызову по новому делу грозит до 10 лет колонии
01:00 мск.Меркель назвала коронавирус косвенной причиной украинского конфликта
00:11 мск.Выплаты военным проиндексировали больше, чем планировалось
00:00 мск.Плану ЕК по присвоению активов РФ мешают ранее выданные кредиты Украине
Вчера 20:45 мск.Путин обсудил с Нетаньяху сектор Газа
Вчера 20:30 мск.Жилище экс-депутата Нипсо обыскали из-за изнасилования
Вчера 19:50 мск.В Тюмени вручены награды общественного признания "Отец солдата"
Вчера 19:10 мск.На одном из предприятий Тюмени обезврежены три беспилотника
Вчера 16:38 мск.Из магазинов "Лента" исчезнут Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Над различными регионами России сбиты 184 беспилотника. Детали привели в Минобороны.
62 сбиты над Курской областью. Меньше всего – один – уничтожен над Вологодской областью.
О разрушениях не сообщается.
Теги: БПЛА, беспилотник, Минобороны России
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.