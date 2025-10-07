Роспотребнадзор заявил, что маркировка товаров повысит безопасность продуктов питания

Контроль со стороны государства в виде маркировки повышает безопасность продуктов питания.

Об этом сообщил Роспотребнадзор. В настоящее время цифровая маркировка охватывает 33 товарные категории, в том числе - массово производимую в России пищевую продукцию: молочные продукты, бутилированную воду, напитки и соки, биологически активные добавки к пище и другие.

В ведомстве указали, что контроль распространяется на розничные торговые сети и направлен на предотвращение поступления в магазины немаркированных товаров.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что методики контроля постоянно совершенствуются: вводятся новые индикаторы риска, применяются цифровые инструменты аналитики и автоматизация процедур выявления нарушителей.

Эти меры приводят к обелению рынка. В результате доля нелегального оборота сокращается, а объемы производства маркированной продукции растут ежегодно, сообщают "Известия".

Тем временем, в России, где действует маркировка, в том числе продуктов питания, в магазинах наблюдается большое количество случаев продажи просроченной продукции. Ежемесячно выявляют более 18 тыс. нарушителей. Отныне продавцы таких продуктов будут автоматически получать штрафы.