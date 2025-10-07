Котяков заявил, что безработица будет находиться на минимальных отметках

В России уровень безработицы находится на минимальных отметках.

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в ближайшее время он останется на этом уровне при незначительных колебаниях. В целом ситуация будет на стороне соискателя. Глава Минтруда указал, что например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1% с учетом высокой доли сезонных работ в этот период.

В настоящее время основная цель кадровых центров - как можно скорее подобрать работу для соискателя, помочь ему сформировать собственный источник трудового дохода и включить его в экономику. Котяков отметил, что у предприятий сохраняется высокая потребность в кадрах, а это значит у тех, кто задумывается о смене работы, есть возможность выбора, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на фоне общего роста безработицы, который наблюдается в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать. Таковы данные Банка России.