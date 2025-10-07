Абызову по новому делу грозит до 10 лет колонии

Экс-министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову по новому уголовному делу о мошенничестве с акциями отечественных венчурной компании может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в 1 млн руб.

В Москве Тверской суд ранее отправил его в СИЗО до 6 декабря по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ожидается, что защита уже осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра обжалует его арест. В ходе рассмотрения просьбы следствия Абызов отверг причастность по новым обвинениям, сообщает ТАСС.

Абызов содержится в "кремлевском централе" - так называют спецблок 99/1 изолятора "Матросская Тишина".