07 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Плану ЕК по присвоению активов РФ мешают ранее выданные кредиты Украине

Еврокомиссия столкнулась с проблемой, при попытке подготовить план экспроприации активов России.

Она не знает, как отобрать активы Москвы по так называемой схеме "репарационного кредита" и одновременно продолжать получать проценты от их реинвестирования, которые уже обещаны странам G7 за прошлые кредиты для Киева на $50 млрд до 2040 года.

Технически возможным решением было бы использовать €45 млрд из общей суммы для погашения кредитов. Но и это решение лишь частичное, поскольку оно позволит покрыть лишь сумму кредитов, а не проценты по их обслуживанию на ближайшие 15 лет. При этом, такой вариант на четверть снизит объем присваиваемых российских активов.

Эта проблема является одной из причин, по которой Еврокомиссия пока не может представить официальные предложения по экспроприации активов РФ странам Европейского союза, сообщает ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России, находящихся в странах Европы, стало бы нарушением международного права и привело бы к подрыву доверия к финансовой системе.

Теги: Еврокомиссия, Украина, Россия, кредит


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.09.2025 00:03 Мск Макрон заявил о рисках в случае изъятия замороженных активов России

