В Тюмени вручены награды общественного признания "Отец солдата"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поучаствовал во вручении наград общественного признания "Отец солдата". В зале – родители, воспитавшие честных, мужественных и отважных защитников Родины. Отцы, ставшие примером для сыновей. Матери, вложившие в них любовь и силу духа.

"Каждый награждённый заслужил глубокое уважение. Их сыновья сражаются за будущее страны, выполняют ответственные боевые задачи, остаются верными товарищами. Важно, чтобы семьи защитников не оставались один на один с трудностями. Регион поддерживает родных и близких наших героев: уже принято 27 мер для участников и ветеранов специальной военной операции и 40 – для членов их семей", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В эту работу активно включились общественные организации. Благодаря тюменскому региональному отделению партии "Единая Россия" работает общественная приёмная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести.

"Как секретарь областного отделения партии внимательно слежу за выполнением всех обязательств", - уточнил Александр Моор.

Также особое значение имеет проект "Мундир Героя" – восстановленная форма, на которой семьи хранят боевые награды своих родных.

"Благодарю родителей за воспитание настоящих мужчин и защитников Отечества. Их жизнь и подвиг наполнены глубоким смыслом и верой в Россию", - подытожил Александр Моор.