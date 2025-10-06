На одном из предприятий Тюмени обезврежены три беспилотника

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино Тюмени.

Информация об аппаратах поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников.

Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.