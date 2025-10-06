Из магазинов "Лента" исчезнут Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick

Сеть супермаркетов "Лента" объявила о прекращении сотрудничества с производителем бытовой химии Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и др.). Проблемой стали разногласия по поводу модели поставок "net-net", на которую ритейлер перешел в 2024 году, а производитель переходить не хочет.

"Несмотря на многомесячные переговоры и попытки достичь компромиссного решения, поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на "net-net", что вынудило руководство сети принять решение о разрыве деловых отношений с Reckitt. Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы", - говорится в заявлении "Ленты".

Сеть собирается заменить продукцию Reckitt отечественными товарами, "которые аналогичны по качеству и при этом обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя за счёт сбалансированных и прозрачных условий сотрудничества ритейлера и поставщика".