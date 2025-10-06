Жительница Октябрьского осуждена на полтора года за мошенничество с материнским капиталом

В Октябрьском районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при получении государственных выплат. Она участвовала в схеме по оформлению пособий на несуществующего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следствие установило, что в 2018 году женщина согласилась участвовать в преступном сговоре. Она предоставила свой паспорт соучастникам, которые по доверенности оформили в ЗАГСе фиктивную запись о рождении ребенка, якобы появившегося на свет дома. На основании этого было получено свидетельство о рождении.

Этот поддельный документ позволил ей взять кредит на покупку земельного участка с условием его погашения за счет средств материнского капитала. Участок был куплен по завышенной цене у другого участника схемы. Вырученные от продажи деньги злоумышленники поделили между собой. Кроме того, осужденная незаконно получала и другие государственные пособия, положенные матерям.

Суд приговорил фигурантку к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ее обязали возместить государству причиненный ущерб, который составил более 1 миллиона рублей.