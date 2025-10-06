Команда уральского филиала Пушкинского музея попрощалась с жителями Екатеринбурга

Уральский филиал Пушкинского музея официально заявил о своем закрытии. Команда попрощалась с жителями Екатеринбурга спустя 26 лет работы музея.

"Ежегодно гостями филиала становилось более 10 000 человек. Мы показывали, популяризировали и обсуждали современное искусство во всем многообразии его медиумов. Благодарим каждого, кто был участником этого диалога. Уверены, что и в дальнейшем такая важная и нужная для культуры региона работа не прервется, а будет продолжена в другом формате", — говорится в сообщении Telegram-канала культурной площадки.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 г. три филиала из пяти - Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский – прекращают свою работу в составе Пушкинского музея. При этом сохранится партнерство с ведущими проектами. Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе.

В 2020 г. в состав Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина вошли филиалы Государственного центра современного искусства в пяти городах России: Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Томске. Каждый из них занимается развитием социокультурной среды, поддерживает художников, ведёт просветительскую деятельность, работает с локальной идентичностью регионов, интегрирует современное искусство России в международный контекст.