Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 млн рублей

На имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГВСУ СК России.

Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Он был задержан в июле. Суд отправил его под арест.

Стригунов в 2016 году был назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии. В 2021 году стал первым замглавы, спустя два года был освобожден от должности.