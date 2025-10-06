Экс-глава МИД Австрии расскажет в Екатеринбурге о новом миропорядке

В Екатеринбурге сформирована программа ежегодного форума "Экспортный марафон". Одним из его участников станет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая расскажет о новом миропорядке.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, форум впервые пройдет на двух площадках: 13 ноября в креативном кластере "Домна", а 14 ноября – в городском молодежном кластере "Салют". Особенностью нынешнего года станут новые форматы: научно-популярные лекции об экономике и геополитике в доступном изложении, экскурсии на предприятия, игровой нетворкинг и многое другое.

Эксперты обсудят трансформацию глобальных процессов, изменение геополитической и геоэкономической картины мира. В частности, об уникальной роли России в установлении нового миропорядка и как в этих условиях выстраивать экспортную стратегию расскажет бывшая министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель центра "G.O.R.K.I." Карин Кнайсль.

Напомним, в 2024 году Кнайсль уже посещала Екатеринбург и рассказала, что впечатлило ее в городе. Тогда же экс-министр заявила, что Европы на сегодняшний день больше не существует, а покушение на Дональда Трампа было самым настоящим.