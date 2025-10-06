Детей репатриантов могут перестать тестировать на знание русского языка

Детей участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, могут освободить от тестирования на знание русского языка при приеме в школу. Такой законопроект внес в Госдуму первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он считает, что так как владение русским языком является одним из условий переселения соотечественников, то требование тестировать детей переселяющихся соотечественников противоречит целям программы. Ведь в госпрограмме сказано, что для участия в ней необходимо "владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Принятие закона позволит устранить чрезмерные барьеры и укрепить международные связи, отмечает Затулин.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об изменении программы содействия добровольному переселению соотечественников.