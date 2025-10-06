06 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Статус учителя в обществе понизился, считает большинство россиян

Более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Такие результаты опроса опубликовал сервис Superjob.
Хотя доля считающих так лишь немного превышает 50%, тех, кто считает, что статус учителя повысился, всего 11%. Остальные или затрудняются ответить, или считают, что существенных изменений не произошло. То есть россияне достаточно однозначно фиксируют ухудшение положения учителей.

Характерно, что почти точно такие же результаты (чуть более 50%) были в 2021 и 2011 гг. То есть в течение 15 последних лет россияне отмечают снижения статуса учителя. Разница в том, что сейчас повышение статуса видят еще меньше людей.

В целом около трети опрошенных считают, что профессия учителя в современном мире престижная. Однако почти половина считает, что это не так. При этом обращает на себя внимание тот факт, что среди граждан до 35 лет результаты намного печальнее для учителей: только 22% считают их труд престижным, а 55% - нет. Это может быть связано с тем, что эта возрастная группа училась в школе уже в начале XXI века и не понаслышке знает о нынешнем положении педагогов.

По данным ВЦИОМ, россияне оценивают престижность профессии учителя на 3 балла из 5, а доходность - на 2,5 балла. А молодежь оценивает доходность профессии учителя всего на 2 балла.

Показательно, что 73% опрошенных считают, что учитель сегодня скорее оказывает образовательную услугу, и лишь 13% считают, что он скорее занимается воспитанием детей. Только одна возрастная группа резко выделяется результатами опроса - это "поколение цифры", то есть родившиеся после 2001 года. Из них 23% считают, что учителя занимаются воспитанием. Правда, и среди этой молодежи три четверти отмечают лишь "образовательные услуги" со стороны учителей. Притом что понятие "образовательные услуги" было исключено из закона об образовании в 2022 году. Однако инерция процесса такова, что до сих пор учителя оказывают "образовательные услуги" клиентам-школьникам, считает подавляющее большинство россиян.

В 2020 году профессор Нижегородского государственного педагогического университета Елена Грязнова опубликовала статью, в которой констатировала, что социальный статус педагогов в обществе сильно снизился. И молодежь не стремится идти в данную сферу деятельности, так как сегодня труд педагога является низкооплачиваемым и непрестижным. Если в советский период авторитет учителя не ставился под сомнение, его труд являлся почетным, авторитет педагога поддерживался государством и обществом, а детям прививали это отношение к учителю с детского сада, то современные дети перестали проявлять уважение к учителям.

Среди причин низкого статуса учителей все эксперты называют их нищенскую зарплату, фактическое бесправие, неуважение со стороны администрации, детей и родителей, перегруженность "левой" работой и др. Недавно нашумевшим стало решение наказать молодого учителя физики Сергея Перминова, пыташегося силой отвести хамившего ученика к директору. Педагога уволили, оштрафовали на 120 тысяч рублей, назначили 1,5 года исправительных работ. Только после скандала в Минпросе на словах вступились за учителя.

