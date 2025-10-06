В Верхотурье арестовали подозреваемых в убийстве пропавшего екатеринбуржца

Верхотурский суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в убийстве 38-летнего Марата Гайнетдинова из Екатеринбурга.

28 сентября волонтеры "ЛизаАлерт" сообщили о пропаже мужчины. По словам его знакомых, с 27 на 28 сентября он поехал на своем красном Peugeot-107 к другу в Верхотурье, где произошла ссора, после которой он уехал обратно в Екатеринбург. С тех пор он перестал выходить на связь.

По данным "КП-Екатеринбург", которая также ссылается на близких Гайнетдинова, его тело нашли в 70 км в стороне Верхотурья. По неофициальным данным, мужчину задушили. Детали трагедии не сообщаются.

Под подозрение попали два свердловчанина: 28-летний сотрудник ДПС Вадим К. и житель Верхотурья - некий Масленников. Сегодня суд отправил их под стражу до 2 декабря.