Фигурантке дела о смертельном отравлении кустарной чачей в Адлере продлили арест

Адлерский районный суд продлил на три месяца арест жительнице Сочи, обвиняемых в продаже кустарной чачи, от отравления которой умерли несколько человек. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

Материал о продлении ареста в отношении второй фигурантки дела еще не поступил.

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек. Некоторые из жертв - туристы.