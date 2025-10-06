Тюменская область увеличила выплаты военнослужащим по контракту до 3,4 миллионов рублей

С 7 октября 2025 года в Тюменской области существенно увеличены единовременные выплаты гражданам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ. Общий размер пособия теперь составляет 3,4 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно опубликованному на портале правовой информации постановлению, региональная выплата повышена с 1,9 до 3 млн рублей. Дополнительно к этой сумме прибавляется 400 тысяч рублей из федерального бюджета.

Для получения выплаты необходимо заключить контракт через военкоматы Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени в период с 7 октября по 30 ноября 2025 года.