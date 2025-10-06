Владельцев машин без ОСАГО могут начать штрафовать за каждое попадание в камеру фиксации нарушений

В Госдуме задумались над тем, чтобы штрафовать владельцев машин без ОСАГО за каждое попадание их транспортного средства в объектив камеры фиксации нарушений.

"Пока такое предложение с моей стороны было оглашено, что только за одно нарушение в день надо будет снимать штрафы, а потом вполне возможно, когда практика наработается с использованием камер по определению, есть ли полис ОСАГО или нет, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф", - цитирует ТАСС председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова ("Справедливая Россия – За правду").

Система автоматического контроля уже работает и выявляет машины без действующего полиса.

Сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 500 руб.