Зеленский обвинил Запад в молчании после ударов ВС РФ

Зеленский раскритиковал реакцию западных стран на масштабную атаку России, произошедшую в ночь на 5 октября.

Он не понимает, почему молчит Запад, в то время как "Путин просто смеется над Западом, над молчанием и отсутствием сильных ответных действий". Киевский главарь пообещал "бороться, чтобы мир не молчал". Он считает, что Россия получает компоненты для своих вооружений в том числе из стран Запада. На следующей неделе встреча санкционных координаторов G7, на которой Украина хотела бы внести свои предложения по санкциям и ограничениям поставок.

Министерство обороны России сообщило, что накануне российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. После этого Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе. Эксперты считают, что причина этого призыва очевидна: у Украины серьезные проблемы с защитой неба.