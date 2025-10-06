Пьяный тюменец устроил дебош в самолете "Москва – Екатеринбург"

Транспортные полицейские аэропорта Кольцово задержали тюменца, устроившего пьяный дебош в самолете "Москва – Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в минувшие выходные поступил сигнал, что к прибывающему из Москвы самолету срочно требуется наряд полиции. Екатеринбургские силовики задержали ранее не имевшего проблем с законом 31-летнего жителя Тюменской области.

Как было установлено, во время полета мужчина распивал спиртное, которое сам же приобрел у бортпроводников. Когда пассажир захотел купить еще алкоголя, представители авиакомпании ему отказали. Тогда тюменец начал выражаться нецензурной бранью и мешать отдыху своих попутчиков, не реагируя на замечания.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где решили провести освидетельствование на опьянение. Однако мужчина от исследования отказался. На задержанного составили административный протокол.

До вытрезвления дебошира поместили в специальное помещение для задержанных. Ему назначен штраф.