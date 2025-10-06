06 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Экономика Южный ФО В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Оперштаб Кубани: Ограничения на отдельных АЗС носят временный характер

Власти Краснодарского края заявили, что ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе региона.

Там отметили, что информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство ТЭК и ЖКХ региона не поступало.

"Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути", - говорится в заявлении оперштаба.

Также добавляется, что сейчас в регионе активно проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах (особенно дизтопливе) у аграриев возрастает.

Ранее о дефиците бензина сообщил ряд регионов РФ. В некоторых ситуация настолько сложная, что вводится ограничение по отпуску топлива в одни руки. Федеральные власти признают наличие проблемы (хотя официально не комментируют причину, по которой снизились поставки топлива) и обещают ее решение в ближайшее время. Зампредседателя правительства России Александр Новак назвал ситуацию с бензином в стране "абсолютно контролируемой". По его словам, по отдельным регионам она решается "в ручном режиме".

