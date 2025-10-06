Суд рассмотрел апелляцию бывший супруги экс-вица губернатора Ирины Чемезовой

Свердловский областной суд оставил бывшую супругу экс-вице губернатора Свердловской области Олега Чемезова - Ирину Чемезову под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня со второй попытки состоялось заседание по обжалованию меры пресечения. В прошлый раз адвокат не явился в суд, в связи с чем заседание было решено перенести на 6 октября. Сегодня от журналистов процесс закрыли, поскольку в ходе рассмотрения жалобы могли быть раскрыты персональные данные детей Чемезовой и ее семьи. Напомним, что бывшую супругу чиновника обвиняют в совершении двух мошенничеств – двух хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Под домашним арестом Ирина Чемезова останется по 1 ноября 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.

Чемезовой также запрещено без согласия следователя, прокурора, суда общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением близких родственников и лиц, проживающих с ней в одной квартире. Помимо этого, она не может отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет за исключением использования государственных и образовательных интернет-ресурсов, общения с судом, контролирующим органом и с допущенными к участию в уголовном деле адвокатами.

Напомним, что Верх-Исетский районный суд отправил руководителя свердловского отделения "Союза женщин России" Ирину Чемезову под домашний арест. Решение было принято еще 18 сентября по делу о мошенничестве. Речь может идти о нецелевом использовании гранта свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Под домашним арестом Чемезова пробует до 1 ноября текущего года включительно.

30 сентября Олег Чемезов также был арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве. В тот же день в суде всплыло имя бывшего губернатора Евгения Куйвашева, досрочно сложившего свои полномочия. Подробнее о том, как проходил суд, и о деталях дела мы писали ранее.