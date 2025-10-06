Экс-главу УФНС по ЯНАО, получившую в качестве взятки Porsche и ювелирные украшения, оставили под стражей до февраля

Таганский районный суд Москвы продлил арест бывшей начальнице управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яне Калюжиной, которая, по версии следствия, получила взятку в виде Porsche Cayenne и ювелирные украшения на 11 миллионов рублей, следует из постановления суда.

Она останется под арестом до 18 февраля 2026 года. Ранее сообщалось о завершении уголовного дела.

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки. СМИ писали, что она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на автомобиль Porsche Cayenne.