СКР возбудил уголовное дело после стрельбы подростка в трамвае в Екатеринбурге

В СКР возбудили уголовное дело после того, как подросток из Екатеринбурга выстрелил в водителя трамвая №15.

Напомним, инцидент произошел 5 октября около 14.00 на конечной маршрута №15. Как сообщал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", водитель пытался успокоить буйных школьников, после чего один из них достал пневматический пистолет и выстрелил ему в ногу. Всего подростков было около 14.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что одного из несовершеннолетних уже задержали - им оказался ученик 9 класса местной школы, пистолет у него изъяли. С ним работают сотрудники ПДН. Также удалось установить личность еще двоих причастных к происшествию.

"Сейчас власти изучают все видеозаписи из вагонов с линий, на которых были инциденты. Найти всех - дело принципа", - добавили в Telegram-канале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В пресс-службе СКР сообщили, что делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин, который поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Причиной стали подростки, снимающие видео для ряда Telegram-каналов, которые предлагают плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали бросаться на людей, залезть на крышу вагона или во вторую кабину водителя.