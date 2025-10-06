В ГК "КОРТРОС" рассказали о повышении эффективности строительной отрасли

На форуме 100+ TechnoBuild 2025, который прошел в Екатеринбурге, ГК "КОРТРОС" назвала технологии для повышения эффективности строительной отрасли.

Генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев подчеркнул необходимость комплексного подхода к повышению производительности и энергоэффективности в строительной отрасли. В своем выступлении он обратил внимание на ключевые факторы, которые могли ускорить технологический прорыв в отрасли за короткий срок в 2-3 года. По мнению эксперта, искать пути решений нужно там, где у девелоперов есть свободные мощности и ресурсы.

Первое, на что стоит обратить внимание – организация труда линейных рабочих. Эффективность уровня трудовой дисциплины – это то, с чего начинается производственный процесс строительства. В частности, в компании посчитали, что при эффективной организации труда линейного персонала за несколько месяцев можно дополнительно сократить издержки на 8%.

Второй важный аспект – это партнерства с организациями, специализирующимися на отдельных видах работ.

"Мы нашли в своей практике выход из ситуации благодаря сотрудничеству с узкоспециализированными организациями с высокой производительностью труда, где есть лучшие специалисты по вентиляции, отоплению, фасадным работам. Да, это дороже, но при этом дает нам лучший результат и возможность экономить на всем цикле работ до 20% стоимости", - отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

В своем выступлении он указал и на значимость модернизации действующих нормативов потребления тепла и электричества. По словам спикера, применение энергоэффективных материалов в строительстве, развитие технологий "умного дома" и изменение климата высвобождают серьезные ресурсы.

"По электрике фактическое потребление можно сократить до 60%, по теплу – минус 15-17%. Если переводить эту стоимость на один квадратный метр, то это может привести к экономии 1200 рублей. Если смотреть в масштабах всей страны в год, это 100-120 миллиардов. Вот дополнительный ресурс, который можно направлять, в том числе, на развитие технологий", - заявил Станислав Киселев.

В частности, внедряемые ГК "КОРТРОС" фотоэлектрические панели на фасады домов превращают здания в эффективные генераторы энергии. Данный подход способствует снижению расходов жильцов на коммунальные услуги и положительно сказывается на экономике проекта, способствуя концентрации ресурсов в тех регионах, где это будет наиболее эффективно.

Как сообщили в пресс-службе ГК "КОРТРОС", обращаясь к вопросу очистных сооружений, эксперт отметил, что сейчас идет масштабная реконструкция и строительство новых объектов водоочистки, но при этом стандартов технологического оборудования нет: получается, что рынок оборудования не сформировался, отсюда вытекает непонятное ценообразование. Решение вопроса предполагает создание единых подходов к стандартизации и формированию цен на оборудование.

Кроме того, требует доработки вопрос автоматизации станций очистных сооружений – комплексное автоматизированное управление технологией отсутствует. На сегодняшний день алгоритм управления технологическим циклом, а как раз за этой технологией стоит дальнейшее повышение производительности станций, возможность накопления больших данных для формирования цифровых двойников станций для организации управления.

В заключение Станислав Киселев поднял вопрос борьбы с иловыми полями и обсудил возможность сокращения их площади за счет использования декантеров, специального оборудования для осушения осадка. В частности, в Челябинске появление модернизированной станции позволило сократить иловые поля в семь раз. В настоящий момент необходимые декантеры производятся за рубежом. По словам спикера, их производство необходимо организовать в России для эффективной борьбы с иловыми полями.