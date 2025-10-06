Среднесуточный охват мессенджера Max вырос до 14 млн пользователей

Назван показатель суточного охвата российского национального мессенджера Max. Речь идёт о показателе за сентябрь.

Суточный охват мессенджера Max в сентябре вырос до 14 млн человек в среднем в день. В последние два дня мессенджером пользовались примерно 16 млн 800 тыс. человек (13,7% населения) в день, сказано в исследовании Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным инфографики, в августе средний суточный охват Мах составил 7 млн пользователей человек.

Несмотря на блокировку звонков, WhatsApp* остается самым популярным в России мессенджером – более 97 млн уникальных пользователей за август. Таким образом, сервис даже улучшил показатели относительно августа 2024 г. (+0,8 млн пользователей). На втором месте оказался мессенджер VK, но не распиаренный Max, а непосредственно сервис соцсети ""ВКонтакте" – 93,5 млн пользователей. Третье место у Telegram – 91 млн пользователей.

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ