Правительству нужно искать источники "глубинного залегания" для пополнения бюджета - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству активнее искать источники для пополнения бюджета. "Правительству надо разрабатывать новые источники дохода, можно сказать "глубинного залегания" источники. Надо сокращать неэффективные таможенные и налоговые льготы. Должны быть более точные механизмы субсидирования", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных бюджету РФ на 2026 год.

Матвиенко и сама указала на один из возможных вариантов – сокращать расходы. "Государство тратит серьезные средства на семейную льготную ипотеку. И программа обязана соответствовать цели повышения рождаемости. Предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей. Также предлагаем предоставлять такую ипотеку по месту проживания семьи", - сообщила Матвиенко.