Министр финансов объяснил, почему решено повысить НДС: этот налог хорошо собирается

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, почему было решено повышать НДС в 2026 году.

На парламентских слушаниях, посвященных бюджету РФ на 2026 год, министр заявил: "Плановое охлаждение экономики у нас сейчас, оно нужно, чтобы обеспечить уже с 2026 года рост. Бюджет будет этому содействовать. Он сбалансирован и устойчив".

"Задачи – амбициозные. Требуются ресурсы. Нужны источники финансирования. Мы предлагаем повысить НДС до 22%, это более половины всех ненефтегазовых доходов. Администрирование этого налога налажено хорошо. Это один из основных источников дохода для федерального бюджета", - пояснил министр.