Нобелевскую премию по медицине – 2025 дали за исследования иммунитета

Присуждена Нобелевская премия по медицине. Её получили трое учёных, занимавшихся исследованием иммунитета.

Награда присуждена учёным Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Они удостоены премии за их новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму.

Лауреаты определили "охранников" иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм, сообщает Нобелевский комитет.