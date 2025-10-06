РПЦ нашла нарушения законодательства об абортах в 76 регионах

Патриаршая комиссия Русской православной церкви по вопросам семьи провела собственную проверку соблюдения законодательства об абортах в частных клиниках в регионах.

Комиссия заявила, что в 76 регионах выявила нарушения регламента. По ее данным, 78% медорганизаций проводят аборты без соблюдения сроков так называемой "недели тишины" (когда женщину отправляют домой подумать в течение недели над своим решением) и рекламируют процедуру по прерыванию беременности на своих сайтах, передает РИА Новости.

Сообщается, что проверено было около тысячи частных клиниках во всех субъектах.

Также в РПЦ отметили, что с февраля 2023 года по сегодняшний день число частных клиник, где можно сделать аборт, сократилось на 26%.

Члены патриаршей комиссии по итогам выявленных нарушений в клиниках направили в правоохранительные органы 732 обращения. Более 90% из них — в Генпрокуратуру, другие — в СКР, МВД, Росздравнадзор и ФАС.