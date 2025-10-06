Уголвное дело Трояновой* ушло в военный суд

В Москве утверждено обвинительное заключение по делу 52-летней актрисы Яны Трояновой*. Она заочно арестована, объявлена в розыск.

В июне 2024 г. Троянова*, находясь вне России, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая специальную военную операцию, позволила себе высказаться в интервью так, что её слова сочли формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

В апреле – сентябре 2025 г. Троянова* не представила в Минюст России отчёты о своей деятельности. Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд, сообщает прокуратура Москвы.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга