Уголвное дело Трояновой* ушло в военный суд
В Москве утверждено обвинительное заключение по делу 52-летней актрисы Яны Трояновой*. Она заочно арестована, объявлена в розыск.
В июне 2024 г. Троянова*, находясь вне России, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая специальную военную операцию, позволила себе высказаться в интервью так, что её слова сочли формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.
В апреле – сентябре 2025 г. Троянова* не представила в Минюст России отчёты о своей деятельности. Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд, сообщает прокуратура Москвы.
* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга