На медпомощь жителям Белгородской и Курской областей выделят более 700 млн рублей

Правительство России выделит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей за пределами этих регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он пояснил, что люди из этих регионов обращаются в больницы и в поликлиники в других российских субъектах, где временно проживают. Федеральное финансирование позволит медицинским организациям без ограничений предоставлять им все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования, добавил Мишустин.

В феврале Правительство РФ выделило жителям Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, 44 миллиарда рублей. Сообщалось, что курянам будут платить ежемесячно по 65 тысяч рублей. Ранее это поручение отдал президент России Владимир Путин. Всего выплаты получат свыше 112 тысяч человек, проживавших на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

В мае Хинштейн на встрече с Путиным попросил сохранить меру поддержки до тех пор, пока не закончится разминирование территории.