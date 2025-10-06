Матрос самовольно покинул судно и погиб в Пермском крае

В Пермском крае произошел несчастный случай со смертельным исходом на производстве. Моторист-матрос 2006 года рождения погиб, самовольно покинув борт судна. Об этом Накануне.RU сообщили в Государственной инспекции труда региона.

Инцидент произошел 5 октября около 10.50 в акватории причала набережной села Нижние Мулы. По данным работодателя — ФБУ "Администрация камского бассейна внутренних водных путей", молодой работник после сдачи вахты в период междусменного отдыха прыгнул в воду с земснаряда "Камский-429", но не смог доплыть до берега.

Как сообщил заместитель руководителя Госинспекции труда Павел Бахтагареев, в настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ближайшее время будут опрошены очевидцы происшествия, проведен анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, а также запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы.

В отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольного мероприятия. Как отметил Бахтагареев, при установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.