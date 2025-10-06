06 Октября 2025
Общество Ставропольский край Красноярский край
Фото: Накануне.RU

В России предотвращены теракты на еврейских культовых объектах

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах. Речь идёт о Красноярском и Ставропольском краях. Акты планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

Атаки готовили под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших во время палестино-израильского конфликта. В действительности целью членов организации являлось разжигание межнациональной розни ради массовых выступлений на территории Российской Федерации, аналогичных антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 г.

В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили подрыв самодельного взрывного устройства в городской синагоге. Изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. В Пятигорске (Ставропольский край) задержан гражданин Российской Федерации. Он якобы собирался поджечь бутылками с зажигательной смесью здание Еврейской религиозной общины. У предполагаемого террориста изъяты два ножа и средства связи, содержащие переписку в Telegram с зарубежным куратором. Возбуждены уголовное дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Содействие террористической деятельности", сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Напомним, 29 октября 2023 г. толпа мужчин численностью более 1 тыс. устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Сообщалось, что задержаны порядка 60 человек. После задержаний глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, и те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.

Теги: Красноярск, Пятигорск, евреи, синагога


