Компания "Аэрофлот" отменила два рейса из Екатеринбурга в Москву

Рейсы SU-1401 и SU-1405 авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга до Москвы отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Первый рейс до Шереметьево должен был вылететь в 13.55, второй - в 20.50. Об отмене других рейсов авиакомпании не сообщается.

Отметим, что в конце июля "Аэрофлот" отменил сразу 42 рейса до Москвы из других регионов страны и обратно. Причиной тому был сбой в работе информационных систем.

Сегодня также появилась информация об изменениях в расписании нескольких рейсов компании "Уральские авиалинии" в Сочи и из Сочи.